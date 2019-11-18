Устыдившийся коллег замглавы ФСИН уволился

Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщает издание Daily Storm со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, он подал рапорт после того, как ему было запрещено комментировать работу ФСИН. Отмечается, что это может быть связано с назначением нового главы службы Александра Калашникова.

15 ноября Максименко признался, что ему стыдно комментировать случаи, когда начальник колонии, который головой в унитаз окунает заключенного, получает повышение. Назвав подобное «стыдищем», от которого «хочется провалиться под землю», Максименко заявил, что «бумага все стерпит», так что теперь ведомство будет отвечать на любой вопрос СМИ с уважением, письменно, в течение семи дней.

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