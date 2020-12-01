Бывший замдиректор ФСИН назвал еду в московском СИЗО лучшей в Европе

Бывший заместитель директора ФСИН Валерий Максименко похвалил еду в московском СИЗО и назвал ее лучшей в Европе. Об этом сообщили члены столичной ОНК, посетившие его, передает ТАСС.

«Я снимал пробу питания во многих тюрьмах, и в России, в Европе, и странах Азии, и могу сказать, что в "Лефортово" — лучшее, что доводилось пробовать», — передали его слова члены ОНК. Они также рассказали, что на данный момент Максименко находится один в двухместной камере.

Максименко задержали 26 ноября по решению Следственного комитета России (СКР). Он занимал должность замдиректора ФСИН с 2016 года и курировал работу службы по хозяйственному направлению, а также по организации строительства, реконструкции и ремонта.

Экс-замдиректора ФСИН обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Свою вину он не признал. Басманный суд Москвы отправил Максименко в СИЗО на два месяца.