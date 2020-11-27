Бывшего замдиректора ФСИН Максименко отправили в СИЗО

Басманный суд Москвы отправил бывшего заместителя директора ФСИН Валерия Максименко, обвиняемого в преступлении по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), в СИЗО на два месяца. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, под стражей Максименко будет находиться до 25 января 2021 года. Следствие полагает, что из-за махинаций обвиняемого не была исполнена федеральная целевая программа (ФЦП) на сумму более 2,1 миллиарда рублей, рассчитанная на 2018-2019 годы. Так, не были введены в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы (УИС), а ФГУП был причинен ущерб на сумму более 189 миллионов рублей. Эти деньги пошли на дополнительные затраты на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение госконтрактов.

27 ноября сообщалось, что при встрече с правозащитниками в изоляторе временного содержания (ИВС) Максименко заявил, что не признает своей вины в инкриминируемом преступлении. Также обвиняемый отметил, что ему не важно в какое СИЗО его отправят.

Максименко задержали 26 ноября по решению Следственного комитета России (СКР). Он занимал должность замдиректора ФСИН с 2016 года и курировал работу службы по хозяйственному направлению, а также по организации строительства, реконструкции и ремонта.