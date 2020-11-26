Опубликовано видео задержания бывшего замдиректора ФСИН Максименко

Следственный комитет России в своем YouTube-канале опубликовал видео момента задержания бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Валерия Максименко.

Экс-чиновника задержали 26 ноября. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовывал заключение контрактов на ремонт и строительство объектов по федеральной программе.

При этом компания, с которой были заключены договоры, заведомо не обладала необходимыми производственными и кадровыми ресурсами для исполнения работ. В результате действий чиновника не была исполнена целевая программа, в эксплуатацию не были введены запланированные 14 объектов, а сумма ущерба составила 189 миллионов рублей.

Максименко занимал должность во ФСИН с 2016 года и курировал работу службы по хозяйственному направлению, а также по организации строительства, реконструкции и ремонта.