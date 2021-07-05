Российского полковника МВД арестовали за взятки от гаишников

Заместителя начальника управления ГИБДД МВД по Адыгее полковника Рамзина Гусарука арестовали по обвинению в получении крупной взятки. Об этом сообщает «Интерфакс».

Полицейский заключен под стражу на два месяца до 2 сентября.

По версии следствия, обвиняемый получал от подчиненных гаишников ежемесячные взятки за покровительство по службе. С января по июнь 2019 года сотрудники ГИБДД передали своему руководителю 620 тысяч рублей.

В отношении арестованного МВД проводит служебную проверку, сообщила пресс-служба республиканского управления ведомства. По ее итогам сотрудник внутренних дел может быть уволен со службы.