В деле бывшего губернатора Пензенской области появился новый фигурант

В деле бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в коррупции, появился новый фигурант — гендиректор крупной фармацевтической компании «Фармстандарт» Григорий Потапов. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По версии следователей, Потапов находился в доверительных отношениях с бизнесменом Борисом Шпигелем и через него передавал взятки Белозерцеву за покровительство работе «Фармстандарта».

Экс-губернатор Иван Белозерцев, глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, а также Геннадий Марков и Федор Федотов обвиняются, в зависимости от роли каждого из них, по части 5 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»), по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

По версии следствия, Белозерцев получил взятку в виде дорогих часов, автомобиля и 20 миллионов рублей наличными. Незаконное вознаграждение ему передавали Шпигель, его жена и Колосков через посредников, Маркова и Федотова.

Ранее сообщалось, что предприятие «Фармстандарта» — Уфимский витаминный завод» получило замечание от Всемирной организации здравоохранения из-за работы над производством российской вакцины «Cпутник V». Замечания коснулись в основном защиты окружающей среды и мониторинга выброса.

Сразу после этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России ведется жесткий контроль за производством вакцин, а все недочеты, выявленные во время инспекции ВОЗ, уже исправлены.

