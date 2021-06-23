В Кремле назвали жестким контроль за производством вакцин в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал контроль за производством вакцин в России жестким. Таким образом представитель Кремля ответил на соответствующий вопрос журналистов, его слова передает РИА Новости.

«Контроль соответствующими контрольными ведомствами, естественно, осуществляется. Разумеется, самый жесткий контроль», — подчеркнул Песков. Он также добавил, что все недочеты, выявленные во время инспекции Всемирной организации здоровья (ВОЗ), уже были исправлены.

Ранее стало известно, что ВОЗ проинспектировала производство российской вакцины «Спутник V». Эксперты высказали нарекания лишь к одному предприятию из всех — ОАО «Фармстандарт — Уфимский витаминный завод» в Башкирии (ОАО «Фармстандарт — УфаВИТА»). Замечания ВОЗ коснулись в основном защиты окружающей среды и мониторинга выброса, поэтому качество и эффективность произведенной на предприятии вакцины под сомнение экспертами не ставятся.

На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым стал препарат «Спутник V», который создан на основе аденовируса человека. Затем регистрацию прошли еще три отечественных прививки — «ЭпиВакКорона», «КовиВак», а также однокомпонентная «Спутник Лайт».