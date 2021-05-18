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ФСБ месяцами подслушивала телефонные разговоры губернатора Белозерцева

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Иван Белозерцев
Иван Белозерцев
Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

ФСБ на протяжении девяти месяцев подслушивала телефонные разговоры Ивана Белозерцева, занимавшего пост губернатора Пензенской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы уголовного дела.

На прослушке спецслужб также находился основатель компании «Биотэк» Борис Шпигель. В соответствующей справке говорится о записи двух разговоров от 25 ноября и 30 июня 2020 года. В одном из них есть информация о передаче главе региона 20 миллионов рублей, при этом Шпигелю указали отдать деньги в любом случае, вне зависимости от решения губернатора. Белозерцев признает получение миллионов рублей, называя бизнесмена спонсором своей избирательной кампании.

Его адвокаты пояснили, что часы Breguet были подарком, а не взяткой за госконтракты с компанией Шпигеля. Впрочем, Белозерцев собирался их вернуть дарителю, но не успел этого сделать. Защита указала, что следствие не представило доказательств высокой стоимости часов, экспертиза не проводилась. Адвокат отметил, что их цена может быть пять тысяч рублей.

Автомобиль Mercedes, который также был расценен следствием как взятка, по мнению адвокатов, не может быть подношением. Машина принадлежит компании Шпигеля.

Басманный суд Москвы ранее 18 мая продлил срок ареста Белозерцеву до 20 августа по ходатайству следствия.

23 марта президент России Владимир Путин досрочно прекратил его полномочия губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия.

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