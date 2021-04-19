Суд арестовал имущество бывшего пензенского губернатора и бизнесмена Шпигеля

Борис Шпигель во время госпитализации из зала суда

Басманный суд Москвы наложил арест на деньги и имущество бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и бизнесмена Бориса Шпигеля. Они обвиняются по делу о взятке. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщает ТАСС.

Под арест попали денежные средства в российской и иностранной валюте — 230 миллионов рублей, 300 тысяч евро, а также 100 тысяч долларов. Помимо этого, арестована недвижимость в Пензенской и Московской областях и Ялте.

Экс-губернатор Иван Белозерцев, глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, Геннадий Марков и Федор Федотов обвиняются, в зависимости от роли каждого из них, по части 5 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»), по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

По версии следствия, Белозерцев получил взятку в виде дорогих часов, автомобиля и 20 миллионов рублей наличными. Незаконное вознаграждение ему передавали через посредников Шпигель, его жена и Колосков.