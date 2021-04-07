Фургал заразился коронавирусом в СИЗО

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, заразился коронавирусом в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил ТАСС его адвокат Михаил Карапетян.

По словам Карапетяна, защита попросит следствие об изменении меры пресечения.

«Пришел положительный тест на ковид, который был сдан утром 6 апреля Сергеем Фургалом. Ближайшие две недели мы его не увидим, так как он изолирован и будет находиться под наблюдением врачей», — рассказал защитник.

Защитники Фургала подадут ходатайство на имя руководителя следственной группы «об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей из-за обнаружившейся у него болезни». «Болезнь вызывает у всей команды адвокатов тревогу, так как ранее сам Фургал говорил нам о том, что у него будут проблемы с легкими в случае заболевания», — пояснил Карапетян.

В феврале Первый Восточный окружной военный суд в Хабаровске приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина одной из республик Центральной Азии за подготовку теракта на несанкционированном митинге в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала летом 2020 года.

Сергея Фургала задержали в ночь на 9 июля 2020 года, ему вменяют два убийства и покушение в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Бывший губернатор отрицает свою вину и настаивает, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности». Позднее Фургала уволили с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.

После этого местные жители начали акции протеста, требуя в том числе открытого суда над бывшим главой региона. Митинги традиционно митинги проходили каждую неделю по воскресеньям у здания правительства края.