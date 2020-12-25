Оперативники пришли с обыском к бывшей жене Фургала

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в квартиру Ларисы Стародубовой, бывшей жены экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает РИА Новости.

Оперативники проводят следственное мероприятие в рамках дела о попытке хищения средств завода «Амурсталь».

Стародубова владеет долей в ООО «Торэкс», купившей «Амурсталь» в 2017 году. Ранее в декабре была задержана бывший главный бухгалтер «Торэкса» Галина Алейникова. По версии следствия, она создала несуществующую кредиторскую задолженность и планировала обратиться в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением о взыскании, предоставив фиктивные документы.

Сергея Фургала задержали в ночь на 9 июля. Ему вменяются два убийства и одно покушение в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик отрицает свою вину, утверждая, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности».

После того как Фургал был уволен с должности в связи с утратой доверия, в Хабаровске начались акции протеста. Местные жители, в частности, требовали открытого суда над бывшим губернатором.