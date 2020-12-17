Путин рассказал об отношениях с Фургалом

Отношения президента России Владимира Путина и бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала были добрыми. Об этом глава государства рассказал на своей ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой ведет ТАСС на своем YouTube-канале.

«Он представитель известной партии, и партия его поддерживала и поддерживает до сих пор. У меня с ним были добрые отношения, и он (...) лояльный к федеральной власти был человек. Никаких проблем у меня с ним не возникало. И, на мой взгляд, (...) он работал в целом вполне исправно. Старался как руководитель региона», — отметил президент.

При этом Путин подчеркнул, что обвинения в адрес Фургала «очень тяжелые». Он заявил, что бывший губернатор был членом ОПГ, которая занималась «устранением конкурентов в ходе коммерческой деятельности». «Там речь идет в том числе об убийствах людей. Не о воровстве каком-то там, не о подтасовках, не о злоупотреблении служебным положением», — сказал Путин.

При этом президент признался, что понимает тех людей, которые «были разочарованы» задержанием Фургала. «Потому что они за него голосовали, рассчитывали на его работу. Но как быть с этими обвинениями? Это не какое-то политическое преследование, это уголовное дело. И когда речь идет о представителях других партий — все то же самое происходит», — заявил Путин.

Сергея Фургала задержали в ночь на 9 июля. Ему вменяются два убийства и одно покушение в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик отрицает свою вину, утверждая, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности».

После того как Фургал был уволен с должности в связи с утратой доверия, в Хабаровске начались акции протеста. Местные жители, в частности, требовали открытого суда над бывшим губернатором.