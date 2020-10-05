Задержание сына бывшего губернатора Фургала опровергли

Антон Фургал, сын бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, не задержан, «с ним все нормально». Об этом в понедельник, 5 октября, в своем Telegram-канале сообщил ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

Мельников подтвердил, что Антон Фургал был недоступен на протяжении нескольких часов — но позже связался с ответственным секретарем столичной ОНК и рассказал, что был в Следственном комитете России (СКР). Как пояснил Мельников, подробности Антон Фургал расскажет сам, «если сочтет нужным».

Ранее о задержании Фургала-младшего сообщил телеканал РЕН ТВ. По данным издания, задержание было связано с призывами к жителям Хабаровского края участвовать в митингах в поддержку его отца. Антону Фургалу якобы вменяют статью 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Согласно действующему законодательству, по этой статье предусмотрен штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 50 часов, а также административный арест на срок до десяти суток.

Сергея Фургала задержали в ночь на 9 июля. Ему вменяются два убийства и одно покушение в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик отрицает свою вину, утверждая, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности».

После того как Фургал был уволен с должности в связи с утратой доверия, в Хабаровске начались акции протеста. Местные жители, в частности, требовали открытого суда над бывшим губернатором.