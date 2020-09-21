Мосгорсуд разрешил предъявить Фургалу ключевое обвинение в убийстве

Мосгорсуд разрешил предъявить бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу ключевое обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори, совершенное в 2004 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое решение было принято после рассмотрения жалобы адвокатов экс-губернатора на постановление Басманного суда от 31 июля 2020 года, который признал незаконным и отменил решение хабаровской прокуратуры от 2005 года, закрывшей уголовное преследование Фургала в связи с отсутствием доказательств.

Следственный комитет России в начале сентября уже предъявил ему обвинение в убийстве Зори, не дожидаясь подтверждения от Мосгорсуда. Теперь Фургалу инкриминируется организация убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского. Показания о причастности экс-губернатора к организации убийства Зори дали предполагаемые исполнители, сообщил агентству источник, знакомый с ходом расследования. В этом году истекает 15-летний срок давности по этому делу. Если приговор вынесут раньше, он может получить пожизненный срок.

Ранее 21 сентября стало известно, что родственники погибших потребовали взыскать с Фургала полтора миллиарда рублей в качестве компенсации морального вреда.

Его задержали в ночь на 9 июля. Бывший губернатор отрицает свою вину, утверждая, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности».

После того как Фургал был уволен с должности в связи с утратой доверия, в Хабаровске начались акции протеста. Местные жители требовали, в частности, открытого суда над бывшим губернатором.

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