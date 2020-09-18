Мосгорсуд отказался освободить Фургала под залог

Мосгорсуд отказался освободить под залог и оставил под стражей бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в убийствах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по итогам рассмотрения апелляционной жалобы защиты на постановление Басманного суда Москвы о продлении срока содержания Фургала под стражей до 9 декабря.

Адвокат обвиняемого Михаил Карапетян просил отпустить его под залог, предложив суду самому определить сумму, уточняет ТАСС.

«Мне скрывать нечего, общественность должна знать, что обвинение предъявляют незаконно, содержат незаконно. Права человека никто не отменял. Я не совершал данные деяния, я честно жил и работал. И выполнял все свои обязательства», — сказал Фургал в перерыве заседания, передает РИА Новости. Он участвовал в процессе по видеосвязи из «Лефортово».

10 сентября сообщалось, что Басманный суд решил отпустить из СИЗО Николая Мистрюкова — бывшего делового партнера Фургала. Ему изменили меру пресечения на домашний арест после того, как он дал показания на экс-губернатора. Мистрюков заключил досудебное соглашение со следствием и рассказал, что Фургал — один из организаторов убийства и покушения на Олега Булатова и Александра Смольского.

Фургала задержали в ночь на 9 июля. Ему вменяются два убийства и одно покушение в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик отрицает свою вину, утверждая, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности».

После того как Сергей Фургал был уволен с должности в связи с утратой доверия, в Хабаровске начались акции протеста. Местные жители, в частности, требовали открытого суда над бывшим губернатором.

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