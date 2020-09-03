Обвиненного в организации убийств Фургала оставили в СИЗО до декабря

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиненный в организации убийств, будет находиться в СИЗО до декабря. Об этом в четверг, 3 сентября, со ссылкой на решение Басманного суда Москвы сообщает РИА Новости.

Судья Евгения Николаева огласила решение, согласно которому суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Фургалу арест на три месяца.

Ранее 3 сентября следователь и прокурор попросили сделать закрытым процесс по делу Фургала — по их мнению, в ходе прений может быть разглашена информация, составляющая гостайну.

Ранее прокурор заявил в суде, что у Фургала было подразделение, занимавшееся ликвидацией неугодных ему лиц. В настоящее время следствие по делу бывшего хабаровского губернатора продлено на пять месяцев — до 8 февраля 2021 года.

Фургала задержали в ночь на 9 июля. Ему вменяются два убийства и одно покушение в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик отрицает свою вину, утверждая, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности».

После того как Сергей Фургал был уволен с должности в связи с утратой доверия, в Хабаровске начались акции протеста. Местные жители требовали, в частности, открытого суда над бывшим губернатором.