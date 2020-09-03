Следствие по делу Фургала продлили

Следственный комитет России продлил на пять месяцев срок следствия по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает ТАСС.

Источник в правоохранительных органах отметил, что срок следствия продлили до 8 февраля 2021 года.

31 августа сообщалось, что Фургал отказался от сделки со следствием. Он считает, что на него оказывается давление.

Фургала задержали в ночь на 9 июля. Ему вменяются два убийства и одно покушение в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик отрицает свою вину, утверждая, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности».

После того как Сергей Фургал был уволен с должности в связи с утратой доверия, в Хабаровске начались акции протеста. Местные жители, в частности, требовали открытого суда над бывшим губернатором.

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