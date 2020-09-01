Следователь под давлением закрыл дело об убийстве против Фургала 15 лет назад

Следователь прокуратуры под давлением закрыл дело против бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала об убийстве предпринимателя Евгения Зори в 2004 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России (СКР).

В 2004 году Фургал был задержан в качестве подозреваемого в связи с показаниями свидетелей и другими материалами следствия, однако спустя непродолжительное время уголовное преследование в отношении него было прекращено.

В СКР связывают это с тем, что Фургал оказывал влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отменил постановление о прекращении уголовного преследования против него в 2004 году.

31 августа сообщалось, что из-за этого документа СКР до сих пор не смог предъявить бывшему губернатору ключевое обвинение в убийстве Зори.

Фургала задержали в ночь на 9 июля. Ему вменяются два убийства и одно покушение в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик отрицает свою вину, утверждая, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности».

После того как Сергей Фургал был уволен с должности в связи с утратой доверия, в Хабаровске начались акции протеста. Местные жители, в частности, требовали открытого суда над бывшим губернатором.

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