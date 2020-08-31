Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал остался без ключевого обвинения в убийстве бизнесмена Евгения Зори, следствие до сих пор не может предъявить ему этот эпизод из-за постановления прокуратуры. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, сразу после убийства в октябре 2004 года Фургала и его партнера Николая Мистрюкова задерживали как подозреваемых, однако через два дня их отпустили в связи с отсутствием доказательств их вины. «Коммерсантъ» отмечает, что бывшие силовики дали показания о коррупционных связях с Фургалом. Следственный комитет России (СКР) заявлял, что экс-губернатор регулярно подкупал высокопоставленных милиционеров и других силовиков в регионе, благодаря чему избежал ответственности за убийство Зори.

Этим же и объясняется то, что 15 лет назад следователь прокуратуры Хабаровска вынес постановление о непричастности Фургала к убийству Зори и прекратил производство по уголовному делу. Отменить решение прокуратуры может только Мосгорсуд, после этого СКР сможет предъявить Фургалу обвинение. Слушания в Мосгорсуде должны состояться 31 августа.

Фургала задержали в ночь на 9 июля. Ему вменяются два убийства и одно покушение в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик отрицает свою вину, утверждая, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности».

После того как Сергей Фургал был уволен с должности в связи с утратой доверия, в Хабаровске начались акции протеста. Местные жители, в частности, требовали открытого суда над бывшим губернатором.

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