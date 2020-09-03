Прокурор заявил о подразделении Фургала для ликвидации неугодных

У бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, было подразделение, занимавшееся ликвидацией неугодных ему лиц. Об этом в четверг, 3 сентября, со ссылкой на выступление прокурора в суде сообщает РИА Новости.

По словам представителя обвинения, некоторые участники процесса «испытывают страх и трепет» как от главного обвиняемого, так и его соучастников. При этом, как отметил прокурор, страх носит реальный характер, поскольку до сих пор «угроза [для участников процесса] не ликвидирована».

Ранее 3 сентября Фургал потребовал отвода всей следственной группы, расследующей его дело. При этом следствие по делу бывшего хабаровского губернатора было продлено на пять месяцев — до 8 февраля 2021 года.

Фургала задержали в ночь на 9 июля. Ему вменяются два убийства и одно покушение в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик отрицает свою вину, утверждая, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности».

После того как Сергей Фургал был уволен с должности в связи с утратой доверия, в Хабаровске начались акции протеста. Местные жители, в частности, требовали открытого суда над бывшим губернатором.