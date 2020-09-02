Следствие предъявило Фургалу обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори

Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в убийстве местного бизнесмена Евгения Зори. Об этом в среду, 2 сентября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, следователи предъявили Фургалу официальное обвинение, однако подозреваемый своей вины не признал. Обвинение долгое время не удавалось предъявить, поскольку в 2005 году следователь прокуратуры Хабаровского края вынес постановление об отказе в возбуждение уголовного дела по убийству бизнесмена из-за непричастности Фургала. Чтобы отменить это решение, СКР пришлось обращаться в Басманный суд столицы, который удовлетворил ходатайство следователей.

В СКР закрытие дела против Фургала в 2005 году связывают с тем, что бывший губернатор оказывал влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов. Фургала задержали в ночь на 9 июля. Ему вменяются два убийства и одно покушение в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Политик отрицает свою вину, утверждая, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности». После того, как Сергей Фургал был уволен с должности в связи с утратой доверия, в Хабаровске начались акции протеста. Местные жители, в частности, требовали открытого суда над бывшим губернатором.