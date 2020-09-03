Фургал потребовал отвода следователей по его делу из-за давления

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, потребовал отвода всей следственной группы, расследующей его дело. Об этом в четверг, 3 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Михаила Карапетяна.

По словам защитника, такое ходатайство Фургал заявил на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Экс-губернатор сообщил, что на него оказывают давление, кроме того, ему незаконно предъявили обвинение, что свидетельствует о личной заинтересованности следователей в исходе его дела.

Ранее сообщалось о продлении следствия по делу Фургала на пять месяцев — до 8 февраля 2021 года.

Фургала задержали в ночь на 9 июля. Ему вменяются два убийства и одно покушение в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик отрицает свою вину, утверждая, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности».

После того как Сергей Фургал был уволен с должности в связи с утратой доверия, в Хабаровске начались акции протеста. Местные жители, в частности, требовали открытого суда над бывшим губернатором.