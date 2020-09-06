Фургала посадили в одну камеру с Абызовым

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, посадили в СИЗО «Лефортово» в одну камеру с экс-министром по делам открытого правительства Михаилом Абызовым, который проходит обвиняемым по делу о создании организованного преступного сообщества (ОПС) и хищении с его помощью четырех миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Отношения у них нормальные», — заключил собеседник агентства. При этом, как уточняет ТАСС, адвокаты Фургала и Абызова еще не прокомментировали эту информацию.

Ранее бывший губернатор рассказал анекдот, описывая свое пребывание в следственном изоляторе «Лефортово».

Фургала задержали в ночь на 9 июля по подозрению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик отрицает свою вину в инкриминируемых ему преступлениях. По его словам, уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности».

Абызова и его 11 подельников обвиняют в создании организованного преступного сообщества и хищении с его помощью четырех миллиардов рублей. По версии следствия, создавали ОПС Михаил Абызов, гендиректор группы «Ру-ком» Николай Степанов и его заместитель Максим Русаков. В 2012–2014 годах Абызов, владея несколькими офшорными компаниями, вместе с сообщниками убедил акционеров ОАО СИБЭКО и ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС) купить у них акции четырех компаний по завышенной цене. Ущерб от сделки составил четыре миллиарда рублей. Никто из обвиняемых вину не признал.