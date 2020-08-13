В деле бывшего российского министра насчитали 400 томов

Бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову и его 11 подельникам предъявили обвинение в окончательной редакции. Об этом в среду, 13 августа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Всего материалы следствия насчитывают более 400 томов. Фигурантов обвиняют в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и хищении с его помощью четырех миллиардов рублей.

По версии следствия, создавали ОПС Михаил Абызов, гендиректор группы «Ру-ком» Николай Степанов и его заместитель Максим Русаков. В 2012–2014 годах Абызов, владея несколькими офшорными компаниями, вместе с сообщниками убедил акционеров ОАО СИБЭКО и ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС) купить у них акции четырех компаний по завышенной цене. Ущерб от сделки составил четыре миллиарда рублей.

Средства были выведены на счета на Кипре. Также фигурантов обвиняют в коммерческом подкупе на 78 миллионов рублей и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Следователи полагают, что в компании СИБЭКО Абызов, будучи чиновником, заработал около 32 миллиардов рублей.

11 подельникам Абызова также предъявлено обвинение, а еще четверо объявлены в международный розыск. Никто из обвиняемых вину не признал.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура подала иск против бывшего российского министра Абызова об изъятии в доход государства 32,5 миллиарда рублей. Слушание по иску Гагаринский суд начнет 7 сентября.

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