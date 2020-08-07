С утаившего активы бывшего российского министра потребовали 32 миллиарда рублей

Генпрокуратура подала иск против бывшего российского министра по делам открытого правительства Михаила Абызова об изъятии в доход государства 32,5 миллиарда рублей. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В результате проверки было установлено, что чиновник, находившийся на госслужбе шесть лет — с 2012 года по 2018-й — систематически нарушал установленные законами запреты. В частности, Абызов владел оффшорными компаниями на Кипре, но не декларировал это имущество. Также он занимался бизнесом, находясь на должности министра, и, чтобы скрыть это, устроил теневые офисы в жилых квартирах.

В 2018 году Абызов, используя свой должностной статус и авторитет министра, лично продал акции «Сибирской энергетической компании» («СИБЭКО»).

Иск Генпрокуратуры будет рассматривать Гагаринский суд Москвы.

14 июля сообщалось, что Следственный комитет России установил причастность Абызова к новым преступлениям. Выявлены эпизоды легализации денежных средств, полученных преступным путем, и коммерческий подкуп. Установлены также соучастники преступной деятельности бывшего министра — это экс-топ-менеджеры «СИБЭКО» Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова и директор компании «Ру-Ком» Олег Серебренников.

По данным следствия, в 2014 году чиновник и его сообщники похитили четыре миллиарда рублей у «СИБЭКО» и «РЭС». Похищенные средства они вывели из России и разместили на счетах в кипрских банках.

Абызов являлся фактическим владельцем контрольного пакета акций «СИБЭКО», но скрывал это, оформив ценные бумаги на оффшорные компании. В 2017 году он решил продать свой пакет акций. Абызов отдал 78 миллионов рублей бывшим топ-менеджерам «СИБЭКО» Руслану Власову, Яне Балан и Оксане Роженковой, которые скрытно от акционеров и контролирующих органов передали потенциальному покупателю акций значимую информацию о деятельности компании.

Абызов был арестован в конце марта 2019 года. Следствие считает, что его компания получила на свои счета 32 миллиарда рублей. Бывшего министра подозревают еще в отмывании 30 миллиардов рублей. Абызов своей вины не признает.

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