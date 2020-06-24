Суд продлил арест бывшего министра Абызова

Мосгорсуд продлил арест бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в незаконном предпринимательстве во время госслужбы, на три месяца. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает РИА Новости.

Кроме того, арест продлили и остальным фигурантам дела — Сергею Ильичеву, Максиму Русакову, Александру Пелипасову, Галине Фрайденберг и Николаю Степанову. Все обвиняемые участвовали в заседании по видеосвязи.

Абызов был арестован в конце марта 2019 года. Следствие считает, что его компания получила на свои счета 32 миллиарда рублей. Бывшего министра подозревают еще в отмывании 30 миллиардов рублей. Абызов своей вины не признает.

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