Бывшего российского министра уличили в новых преступлениях

Следственный комитет России установил причастность бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова к новым преступлениям. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, следствием выявлены эпизоды легализации денежных средств, полученных преступным путем, и коммерческий подкуп. Установлены также соучастники преступной деятельности бывшего министра — это экс-топ-менеджеры «Сибирской энергетической компании» («СИБЭКО») Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова и директор компании «Ру-Ком» Олег Серебренников.

Причастность Абызова к отмыванию денег установлена при содействии Росфинмониторинга и властей республики Кипр. По данным следствия, в 2014 году чиновник и его сообщники похитили четыре миллиарда рублей у «СИБЭКО» и «РЭС». Похищенные средства они вывели из России и разместили на счетах в кипрских банках.

Абызов являлся фактическим владельцем контрольного пакета акций «СИБЭКО», но скрывал это, оформив ценные бумаги на оффшорные компании. В 2017 году он решил продать свой пакет акций. Абызов отдал 78 миллионов рублей бывшим топ-менеджерам «СИБЭКО» Руслану Власову, Яне Балан и Оксане Роженковой, которые скрытно от акционеров и контролирующих органов передали потенциальному покупателю акций значимую информацию о деятельности компании.

Абызов был арестован в конце марта 2019 года. Следствие считает, что его компания получила на свои счета 32 миллиарда рублей. Бывшего министра подозревают еще в отмывании 30 миллиардов рублей. Абызов своей вины не признает.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru