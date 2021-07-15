Российского депутата задержали за сбитого на машине полицейского

В Тюменской области на депутата городской думы Тобольска Сергея Вакарина завели уголовное дело из-за сбитого на машине инспектора ГИБДД. Об этом в четверг, 15 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 13 июля Вакарин выехал на встречную полосу, не посмотрев на знак, запрещающий обгон. Офицер полиции, заметивший это, хотел остановить водителя, но депутат попытался скрыться и в итоге сбил инспектора. Сотрудник упал и получил травмы. СКР возбудил уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя») УК РФ. Подозреваемый был задержан.

Ранее стало известно, что Вакарин в момент задержания имел признаки алкогольного опьянения и при проверке документов вел себя агрессивно. Он пытался убедить полицейских, что в автомобиле находился его сын.