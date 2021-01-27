У депутата Госдумы конфисковали бизнес на десятки миллиардов рублей

У депутата Госдумы Сергея Сопчука конфисковали активы на 38 миллиардов рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ»,

Издание выяснило, что парламентарий незаконно занимался предпринимательской деятельностью, скрыл свои истинные доходы и оказывал противодействие следствию, буквально забрав во время обыска финансово-хозяйственные документы.

По версии прокуратуры, Сопчук как лично, так и через подконтрольные ему предприятия, с 2011 по 2020 год владел ООО «Терней Золото», имеющее лицензии на разработку золотоносных месторождений «Салют» и «Приморское». При этом депутат не предоставлял полные и достоверные сведения об источниках своего дохода.

Геологоразведочные работы оценили запасы на указанных месторождениях в 7 тонн 828 килограммов золота и 773 килограмма серебра общей стоимостью 38,5 миллиарда рублей. «Терней Золото» было вправе добыть и реализовать драгметалл, а полученный доход — обратить в свою пользу.

Замоскворецкий суд Москвы счел требования Генпрокуратуры о взыскании долей ООО «Терней Золото» с ответчиков в пользу государства законными и обоснованными.

В налоговой декларации 2019 года, размещенной на сайте Государственной думы, указано, что общая сумма декларированного годового дохода Сопчука составила 12732884,22 рубля. Доход его супруги составил 3303075,78 рубля.

В январе 2008 года на Сопчука, занимавшего в то время пост первого вице-губернатора Приморья, было совершено покушение. Киллер дождался, когда тот отправлялся из своего дома на работу, и два раза выстрелил в Сопчука из пистолета с глушителем, ранив его в плечо и кисть руки. Через несколько месяцев Сопчук вернулся к своим обязанностям.