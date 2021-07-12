Бывшего депутата Госдумы приговорили за сделки на 300 миллионов рублей

Бывшего первого заместителя губернатора Приморского края, экс-депутата Госдумы Василия Усольцева приговорили к двум годам колонии условно и штрафу в полмиллиона за легализацию имущества, полученного преступным путем. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, с 1 января 1997-го по 7 ноября 2017 года Усольцев учредил на Кипре, а также в Приморском крае и других субъектах Российской Федерации ряд фирм. К предпринимательской деятельности он привлек третьих лиц. Таким образом, несмотря на запрет заниматься бизнесом, экс-депутат совершил сделки с акциями компании на сумму свыше 330 миллионов рублей и получил более 8 миллионов рублей прибыли.

Чиновника признали виновным по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Усольцев признал свою вину и заключил сделку с прокуратурой, благодаря чему смог получить условный срок.

Ранее, в 2018 году, Усольцева уже признавали виновным в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Тогда он также отделался штрафом. Кроме того, бывшего замгубернатора уличили во владении компанией, связанной с добычей золота. Его долю в уставном капитале обратили в доход государства.