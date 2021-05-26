Отмытые деньги «Роскосмоса» нашли в Гонконге и ОАЭ

Управление Следственного комитета России (СК) по Москве закончило расследование по делу о хищении более миллиарда рублей при поставках электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля (НЭМ), еще не установленного на Международной космической станции (МКС). В ходе расследования выяснилось, что деньги отмывались через Гонконг и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Вначале расследование, инициированное «Роскосмосом», велось в отношении неустановленных граждан. Затем обвинение было предъявлено восьми фигурантам дела, в частности, бывшему гендиректору ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимиру Солнцеву. Согласно материалам дела, между Федеральным космическим агентством и ОАО «РКК "Энергия"» был заключен госконтракт на создание НЭМ стоимостью 15 миллиардов 15 миллионов рублей.

Однако Солнцев вступил в преступный заговор с несколькими подельниками и путем обмана похитил порядка миллиарда рублей. Действия преступной группировки нанесли РКК «Энергия» и «Роскосмосу» значительный материальный ущерб.

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Выяснилось, что в 2017 году между «Энергией» и ОАО «ЦНИИ "Циклон"» был заключен контракт, в рамках которого на счета компании поступило 1,32 миллиарда рублей. На эти средства должны были быть осуществлены поставки компонентов для создания НЭМ. Цена на контракт была в три раза завышена. Судебная экспертиза заключила, что его рыночная стоимость составляет 489 миллионов рублей.

В итоге через несколько сделок средства оказались на счетах компании Rosaero FZC и Somontaj general trading LLC в ОАЭ и компании Jushi com limited и Seanet trade limited в Гонконге. Согласно данным следствия, фигуранты потратили лишь 278 миллионов на реальную закупку деталей и агрегатов. Остальные деньги они присвоили.

К настоящему времени большинству фигурантов предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Еще двоим инкриминируют также легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем. Свою вину подсудимые не признают.

Ранее сообщалось, что в Москве следователи возбудили два уголовных дела после хищения 15,8 миллиона рублей из «Роскосмоса», выделенных по госконтрактам на проведение летных испытаний. В данном случае речь также идет о руководстве РКК «Энергия».