При изготовлении телескопа для «Роскосмоса» похитили 90 миллионов рублей

Следователи завершили дело в отношении четверых бывших сотрудников компании «Мосинформстрой» о хищении более 90 миллионов рублей при изготовлении телескопа для обсерватории «Роскосмоса». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя главка Следственного комитета России по Московской области Ольгу Врадий.

По версии следствия, между «Роскосмосом» и ФГУП «НПО имени С.А. Лавочкина» был заключен госконтракт по созданию обсерватории. В качестве соисполнителя к работе привлекли «Мосинформстрой». Его сотрудники должны были изготовить комплексный контрольно-измерительный стенд телескопа.

В процессе работы руководство компании завысило расходы на изготовление прибора, а соучастники преступления из ФГУП «НПО имени С.А. Лавочкина» согласились их принять. Ущерб, причиненный «Роскосмосу», оценили в 92 миллиона рублей.

Кроме того, следователи установили, что руководство «Мосинформстроя» использовало реквизиты фиктивных организаций для уклонения от уплаты налогов.

Четверых бывших сотрудников «Мосинформстроя» обвинили по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере»), части 2 статьи 199.2 («Сокрытие денежных средств») и части 2 статьи 199 («Уклонение от уплаты налогов») УК РФ.