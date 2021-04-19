Возбуждены дела после хищения из «Роскосмоса» выделенных на испытания миллионов

В Москве следователи возбудили два уголовных дела после хищения 15,8 миллиона рублей из «Роскосмоса», выделенных по госконтрактам на проведение летных испытаний. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, расследование по факту крупного мошенничества пока ведется в отношении неустановленных лиц из руководства ракетно-космической корпорации «Энергия».

В апреле 2012 года и мае 2014 года «Роскосмос» заключил с Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) госконтракты на летные испытания на космическом корабле «Союз-ТМА-М», касающиеся работ по ротации американских членов экипажа МКС: один — на 3,8 миллиарда рублей, второй — на 3,5 миллиарда рублей.

Следствие считает, что ответственные сотрудники из РКК «Энергия» вступили в преступный сговор для хищения средств «Роскосмоса».

ТАСС не располагает официальным комментарием следственных органов на эту тему.

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