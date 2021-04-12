Россия построит собственную орбитальную станцию

Президент России Владимир Путин в ходе закрытого совещания по вопросам развития космической отрасли одобрил проект строительства национальной орбитальной станции, которая станет альтернативой для Международной космической станции (МКС). Об этом пишет «Московский комсомолец».

Предполагается, что строительство собственной орбитальной станции РОСС Россия начнет в ближайшее время, «чтобы не допустить большого временного зазора между консервацией нашего сегмента на МКС и появлением новой рабочей площади на орбите». В публикации говорится, что предварительной датой консервации старого сегмента МКС назван 2025 год. Там также отмечается, что решение продиктовано изношенностью ряда модулей российского сегмента МКС.

Ранее в «Роскосмосе» предложили отказаться от Международной космической станции (МКС) из-за дороговизны. В госкорпорации подсчитали, что после 2025 года начнется лавинообразный выход из строя систем МКС, в результате чего дальнейшее поддержание станции обойдется в 10-15 миллиардов рублей.

МКС эксплуатируется с конца 1998 года, срок эксплуатации станции истекает в 2024 году, однако рассматривается продление срока работы до 2030 года.