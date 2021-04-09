«Ю.А. Гагарин» пристыковался к МКС

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-18», на поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека которого нанесено имя первого человека, отправившегося в космос, — «Ю.А. Гагарин», пристыковался к модулю «Рассвет» Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает «Роскосмос» в Twitter.

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Соответствующий старт ракеты «Союз-2.1а» состоялся в 10:43 по московскому времени с космодрома Байконур (Казахстан). На данный носитель была нанесена «официальная эмблема 60-летия первого в истории полета человека в космос».

В апреле генеральный директор Научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш» Игорь Арбузов заявил, что в текущем году Россия отправит США последние шесть ракетных двигателей РД-180.

В марте «Роскосмос» сообщил, что НПО «Энергомаш» завершило трехмесячный цикл из восьми огневых испытаний первого доводочного жидкостного ракетного силового агрегата РД-171МВ, известного как «царь-двигатель».