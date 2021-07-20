Раскрыты подробности дела против задержанного главы ГИБДД Ставрополья

Раскрыты подробности дела главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова и ряда его подчиненных, задержанных по подозрению в коррупции и организации преступного сообщества. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По версии следствия, группировка Сафонова действовала с 2017 года. Точная сумма полученных с этого момента взяток не раскрывается, однако известно, что только за обеспечение беспрепятственного проезда грузовых автомобилей с зерном они получили почти 20 миллионов рублей.

19 июля в отношении членов группы возбудили уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере.

Ранее были опубликованы снимки дома задержанного Алексея Сафонова. На кадрах — двухэтажный особняк с колоннами и золотыми воротами, а также убранство самого коттеджа. В комнатах — лепнина и фрески на потолках, резные двери, мраморная лестница с позолоченными перилами и хрустальные люстры. В уборной главы ГИБДД стоит золотой унитаз, душевая кабина с позолоченными дверями и ванная с золотыми смесителями.

О задержании Алексея Сафонова и ряда его подчиненных стало известно утром 20 июля. Спецоперацию провели сотрудники Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России совместно с коллегами из главка по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) при силовой поддержке бойцов Росгвардии.