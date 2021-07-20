В сети появилось видео с осуждением главой ГИБДД Ставрополья взяточничества

В сети появилось видео, на котором глава ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов, задержанный по подозрению в коррупции и организации преступного сообщества, осуждает взяточничество среди своих коллег. Запись публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

«К сожалению, не все сотрудники госавтоинспекции могут устоять перед предложением и получают денежные вознаграждения, чем также нарушают закон», — заявляет Сафонов в своем выступлении.

Рассказав о выявленных среди сотрудников нарушениях, глава ГИБДД также осудил тех водителей и пешеходов, которые предлагает взятки полиции. «Предлагаю не нарушать правила, но если вы уже нарушили — все должно быть задокументировано по закону», — подытожил Сафонов.

20 июля главу ГИБДД Ставрополья и его подчиненных задержали сотрудники МВД и Росгвардии. По версии следствия, Сафонов и шесть его подельников получили взятки на сумму более 19 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

