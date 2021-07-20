Стал известен владелец одной из самых дорогих квартир США

Владельцем недвижимости в самом престижном небоскребе района Манхэттен в Нью-Йорке стал сооснователь Alibaba Group Джо Цай (Joe Tsai). Личность покупателя жилья в 70-этажной башне на 157,7 миллиона долларов была неизвестна с начала июня, сообщает CNBС.

Материалы по теме «Стыдно быть богатым». Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа «Рост цен не прекратится» В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры?

Тайваньский бизнесмен Джо Цай, который является партнером Джека Ма и владеет клубом NBA Brooklyn Nets, приобрел две квартиры в доме по адресу 220 Central Park South между Бродвеем и Седьмой авеню в центре Манхэттена, сообщили изданию люди, близкие к сделке. Покупка стала третьей по величине в истории США на рынке жилья. Самую дорогую недвижимость приобрел в том же здании Кеннет Гриффин (Ken Griffin) в 2019 году. За четыре этажа в небоскребе американский предприниматель заплатил 238 миллионов долларов (чуть менее 18 миллиардов рублей).

Недвижимость Цая занимает два этажа (60 и 61) и имеет шикарный вид на Центральный парк (Central Park). Сделка также включает в себя однокомнатную квартиру на 18 этаже, которая, скорее всего, будет предназначена для персонала. Пресс-секретарь Цая не прокомментировал информацию о покупке.

Цай родился на Тайване, в 1990-е годы жил и работал в Нью-Йорке юристом. Основное состояние, которое на июль 2021 года составляет около десяти миллиардов долларов, предприниматель сделал благодаря участию в Alibaba. Как отмечают в CNBC, покупка престижной недвижимости пришлась на непростое для компании время из-за ужесточения политики властей КНР против крупных техногигантов страны для ограничения их влияния. В июле бизнес-партнеры Джек Ма и Джо Цай взяли несколько кредитов под залог своих акций Alibaba.