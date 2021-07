У британского министра по вакцинации выявили «империю» недвижимости

Министр Великобритании Надхим Захави (Nadhim Zahawi), ответственный за национальную вакцинацию, за годы работы в правительстве построил имущественную «империю». Чиновника упрекают в конфликте интересов из-за дорогостоящих покупок недвижимости его семьей, сообщает Daily Mirror.

Издание в своем расследовании выявило, что британский министр со своей супругой Ланой владеет домами и землей на сумму около 100 миллионов фунтов стерлингов (137,6 миллиона долларов). Семья, в частности, держит в собственности жилье на сумму в 23,4 миллиона долларов (три дома в Лондоне, один в графстве Уорикшир в центральной части Англии, один в Дубае, ОАЭ).

За последние шесть лет все компании, основанные министром по вакцинации, потратили на коммерческую недвижимость более 110 миллионов долларов, большинство из которых куплены Zahawi&Zahawi Limited, основанной Захави сразу после того, как тот стал членом правительства в 2010-м году. В 2018 году британский чиновник оставил должность директора компании и передал свои 50 процентов акций жене. При этом женщина тут же вернула себе девичью фамилию.

В июле 2019-го Захави был назначен министром промышленности в департаменте бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (Industry at the Department for Business, Energy and Industrial Strategy) под руководством Бориса Джонсона, а в ноябре 2020 года получил дополнительные полномочия по программе вакцинации COVID-19. Чиновник сыграл ведущую роль в подготовке национального бизнеса к Брекситу (Brexit). Daily Mirror подчеркивает, в декабре прошлого года супруга Захави приобрела промышленную зону Chunnel стоимостью 4,82 миллиона долларов в Эшфорде (графство Кент, Великобритания) недалеко от тоннеля под Ла-Маншем за несколько дней до сделки Великобритании с ЕС о новых правилах торговли.

«На мой взгляд, данное поведение Захави не соответствует стандартам прозрачности, которые мы ожидаем от министров. Налицо потенциальный конфликт интересов, и о нем следовало заявить. Пока чиновник принимал участие в подготовке страны к Брекситу, его жена покупала промышленный комплекс недалеко от тоннеля под Ла-Маншем. Неужели они это не обсуждали?» — высказался Аластер Грэм (Alastair Graham), бывший председатель Комитета по стандартам в общественной жизни (Committee on Standards in Public Life).

В кодексе для министров (Ministerial Code) Великобритании говорится, что чиновники должны «избегать любой опасности фактического или потенциального конфликта интересов между их положением и частными финансовыми интересами».

В мае Госдума отказалась вводить запрет для российских чиновников на владение зарубежной недвижимостью. Законодатели отметили, что в стране действуют достаточно «четкие» антикоррупционные нормы, а большая часть домов и земельных участков властей находятся не в Великобритании и Испании, а в бывших советских республиках.