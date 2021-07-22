В российской деревне появился дом-труба

Российский архитектор Сергей Кузнецов вместе с концерном «КРОСТ» построил в деревне Никола-Ленивец Калужской области дом в форме трубы. Арт-объект получил название «Русское идеальное», сообщает Архсовет Москвы.

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Постройка весом 12 тонн появилась в деревне в рамках ежегодного фестиваля «Архстояние», для которого в 2021 году выбрали тему «Личное». Диаметр дома-трубы достигает 3,5 метра, а длина — 12 метров. Здание располагается на участке с перепадом высоты, создавая ощущение парения в воздухе.

Для реализации проекта разработчики руководствовались методами судового строительства — за основу взяли несущие ребра, а равновесие обеспечили шестью болтами. Особенностью объекта стала бесшовная облицовка из нержавеющей стали. В дизайне использовали древесину и металл. Внутри оборудованы необходимые удобства: можно переночевать, приготовить еду и принять душ.

«Мне показалось интересным сделать высказывание на тему, что на сегодняшний день считается совершенством в российской архитектуре, и показать, что высококлассные вещи можно делать массово и у нас в стране. Так родился проект «Русское идеальное», и, надо сказать, что коллеги помогли реализовать его именно в том виде, в каком он задумывался. Надеюсь, что эта история получит некое продолжение и будет актуальной для будущих поколений», — отметил Кузнецов.

В августе 2020 года необычный дом появился на территории арт-пространства «Деревня» недалеко от подмосковного Можайска. Его построили в форме большого морского конька из холстов для рисования. Автор проекта назвал конструкцию «Бомж-домом», так как по желанию можно менять его форму и размещать в различных местах.