В Германии восстановили старинный «ведьмин» дом

В Германии восстановили построенный 200 лет назад старинный «ведьмин» дом

Старинное здание, которое носит название «Ведьмин домик» и находится в парке города Верлиц в Германии, восстановили до первоначального облика. Популярная немецкая достопримечательность, напоминающая убежище сказочного персонажа, скоро снова начнет принимать посетителей, пишет Deutsche Welle.

Реставрация длилась около полутора лет. Домик-павильон отделали грубой древесной корой и корнями в точности так же, как в момент его создания более 200 лет назад. За декоративным фасадом скрывается немецкий фахверк (каркасный дом из дерева и кирпича в традиционном «крестьянском стиле»).

Объект возвели в парке на территории нынешней федеральной земли Саксония-Анхальт в 1785 году для князя Леопольда III Фридриха Франца Ангальт-Дессауского. В домике на природе правитель принимал ванны. Все облагороженные парки князя, в том числе тот, где находится постройка из кореньев, в итоге получили статус Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

На восстановление «Ведьминого домика» потратили около 230 тысяч евро из федерального бюджета и средств земли Саксония-Анхальт. Ежегодно достопримечательность в парке Верлиц посещают более миллиона туристов.

В начале июля в Великобритании активисты и жители выступили за сохранение нескольких десятков исторических железнодорожных мостов. Компания Highways England решила избавиться от дорожных конструкций, некоторые из которых были построены на стыке XVIII-XIX веков. Население настаивает, что мосты можно реконструировать для использования пешеходами и велосипедистами.