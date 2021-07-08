Десятки исторических мостов оказались под угрозой уничтожения

Компания Highways England, которая занимается обслуживанием дорожной инфраструктуры в Великобритании, планирует избавиться от нескольких десятков исторических мостов, построенных в Викторианскую эпоху (на стыке 18-19 веков) и в середине прошлого столетия. Дорожники приводят сомнительные доводы об аварийности объектов и не раскрывают полный перечень сооружений, которые оказались под угрозой сноса, пишет Daily Mail.

Британские активисты называют уничтожение дорожных конструкций «культурным вандализмом». В начале года жители английской деревни Хорспат едва отстояли железнодорожный мост, прогнав строителей на бульдозерах, которые собирались снести конструкцию. Активисты требуют от Highways England рассмотреть возможность использования старых сооружений для пешеходных или велосипедных маршрутов.

Highways England управляет тремя тысячами заброшенных железнодорожных мостов и дорог в Англии, Шотландии и Уэльсе. В 2020 году компания составила список из 143 конструкций в наиболее опасном состоянии. Дорожники заявили о планах залить бетоном около 70 железнодорожных мостов по стране, а еще 14 снести.

Жители Великобритании не всегда могут похвастаться трепетным отношением к историческому наследию. В начале 2021 года несколько британцев во время новогодней вечеринки разгромили 500-летний храм, который является архитектурным памятником.