Участники подпольной вечеринки разгромили историческую церковь в Великобритании

В Великобритании участники подпольной новогодней рейв-вечеринки разгромили историческую церковь, которой более 500 лет, пишет LADbible.

Британцы нанесли храму ущерб на сумму около тысячи фунтов стерлингов (1367 долларов). Они разбили окно в церкви, а также разбросали мусор по всему зданию. Церковь является архитектурным памятником, ремонт будет недешевым, пишет издание.

Полицейские сообщили, что их забрасывали ракетами, когда они пытались разогнать толпу, но они все же смогли прекратить вечеринку. Организаторам мероприятия выписали штраф в размере 18 тысяч фунтов стерлингов. Кроме того, троих мужчин арестовали по обвинению в употреблении наркотиков и нарушении общественного порядка.

Ранее сообщалось, что во Франции 20 друзей устроили вечеринку в стиле сериала «Острые козырьки» и случайно застрелили из ружья одного из гостей. Стрелявшего заключили под стражу, решается вопрос о его аресте.