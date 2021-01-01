Друзья устроили вечеринку в стиле «Острых козырьков» и случайно убили гостя

Во Франции 20 друзей устроили вечеринку в стиле сериала «Острые козырьки» и случайно застрелили из ружья одного из гостей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал France3.

По данным издания, друзья собрались на празднование Нового года в коммуне Монбазияк. Один из посетителей, 27-летний француз, взял на вечеринку охотничье ружье своего отца и в какой-то момент случайно выстрелил из него в одного из друзей. Тот скончался от полученной раны еще до приезда медиков.

Стрелявшего заключили под стражу, в настоящее время решается вопрос о его аресте.

Сериал «Острые козырьки» вышел на экраны в 2013 году. Он снял на основе реальных событий и повествует о деятельности преступного клана Шелби в британском Бирмингеме 1920-х годов. Отличительной особенностью криминальной группировки были вшитые в козырьки кепи лезвия.