Охотник принял сына за оленя и застрелил его

Охотник из американского города Элирия, штат Огайо, случайно застрелил сына, приняв его за оленя. Об этом сообщает местная газета The Columbus Dispatch.

2 декабря 63-летний Брэдли Смит отправился с 28-летним сыном Эндрю и приятелями на охоту. Все собравшиеся, помимо Эндрю, были опытными охотниками и последние 20 лет регулярно приезжали в округ Делавэр, чтобы поохотиться на белохвостых оленей.

Стрельба началась около 17:45 по местному времени. Поскольку наступили сумерки, охотники в обязательном порядке должны были носить охотничью одежду оранжевого цвета. Эндрю забыл надеть яркие вещи и вышел в открытую местность.

Брэдли в потемках принял сына за оленя и выстрелил. Эндрю погиб на месте. Против охотника не выдвинули обвинений, поскольку убийство произошло по вине самой жертвы, нарушившей правила безопасности.

Ранее сообщалось, что охотник принял мужчину за оленя и застрелил его вблизи озера Ред-Лейк в американском штате Миннесота. Представитель шерифа отметил, что на жертве не было типичной огненно-рыжей или другой хорошо заметной одежды.