Охотник принял мужчину за кабана и застрелил его

В Тюменской области один охотник принял другого за кабана и застрелил его. Об этом сообщает издание 72.ру.

Инцидент произошел 24 января, когда двое мужчин охотились на диких зверей на территории угодий Абатского района. Один из них сидел в засаде, когда рядом проходил другой. «В дневное время обвиняемый, будучи на "стрелковом номере", выстрелил из охотничьего карабина по движущейся дичи», — рассказали в региональной пресс-службе Следственного комитета.

Пуля попала в грудь пострадавшего и прошла навылет. От полученного огнестрельного ранения он скончался до приезда скорой помощи.

Следственный комитет начал расследование убийства. Было осмотрено место происшествия, допрошены свидетели и назначено проведение судебных экспертиз.

В ноябре 2018 года сообщалось об американском охотнике, который принял друга за белку и выстрелил ему в лицо. Дробь попала в лицо мужчине, одетому в оранжевый охотничий камуфляжный костюм, и серьезно повредила ему глаз и челюсть.

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