Охотник принял сотрудника Росреестра за кабана и убил его

В Башкортостане охотник подстрелил напарника, приняв его за кабана. Об этом сообщает UfacityNews.

Инцидент произошел в 22 километрах от хутора Сюрень во время охоты. 37-летний мужчина выстрелил из ружья и случайно попал в своего товарища, 62-летнего сотрудника Росреестра, который от полученного ранения скончался на месте.

«Мужчины приехали в лес. Рассредоточились. В какой-то момент 37-летнему охотнику послышался шорох в кустах. Скорее всего, мужчина решил, что это зверь, и выстрелил в сторону звуков», — рассказал агентству «Башинформ» источник в правоохранительных органах. По информации РЕН ТВ, погибший был инспектором Росреестра по охране земель. Другой охотник нигде не работал.

Место происшествия осмотрели следователи. Тело убитого было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, изъяты гильза, одежда и два ружья.

Стрелявший задержан. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В ноябре 2018 года сообщалось об американском охотнике, который принял друга за белку и выстрелил ему в лицо. Дробь попала в лицо мужчине, одетому в оранжевый охотничий камуфляжный костюм, и серьезно повредила его глаз и челюсть.

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