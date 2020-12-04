Охотник принял лесоруба за оленя и застрелил его

Охотник принял мужчину за оленя и застрелил его вблизи озера Ред-Лейк, тауншип Небиш в американском штате Миннесота. Об этом сообщает издание Fox News.

28-летний лесоруб Лукас Р. Дадли (Lukas R. Dudley) из города Бемиджи, штат Миннесота, отправился охотиться на оленей.

Когда наступили сумерки, другой охотник услышал шелест в кустах, решил, что это олень и начал стрелять из своей винтовки. Дадли получил смертельное ранение.

Обнаружив, что застрелил человека, он сразу вызвал спасателей, сообщил о произошедшем в полицию. Мужчина сотрудничает со следствием.

«На Дадли не было типичной огненно-рыжей или другой хорошо заметной одежды. Покойного доставили судебно-медицинскому эксперту для проведения вскрытия», — сообщили представители шерифа.

У Дадли остались невеста и трое детей. В опубликованном на сайте похоронного бюро некрологе отмечается, что он любил охоту, рыбалку, отдых на природе и увлекался кулинарией.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области один охотник принял другого за кабана и застрелил его. Пуля попала в грудь пострадавшего и прошла навылет.