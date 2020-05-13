Пятилетний мальчик нашел в лесу ружье и случайно застрелил брата

Пятилетний мальчик из США нашел в лесу за домом заряженное ружье, принял его за игрушку и случайно застрелил брата. Об этом сообщает телеканал CNN.

В субботу, 9 мая, двое братьев из американского штата Джорджия играли на заднем дворе своего дома и решили сходить в лес. Там один из них нашел брошенное кем-то ружье, принял его за игрушку и в шутку направил в сторону 12-летнего брата и нажал на курок. Оружие оказалось заряженным, и пуля попала прямо в грудь второго мальчика.

Раненого срочно доставили в местную больницу, где через несколько часов он скончался от полученных травм. Одежду мальчика передали для исследования криминалистам. «Представьте, что испытывает сейчас мать, один сын которой застрелил другого, да еще и накануне Дня матери», — сказал сосед семьи в интервью местным журналистам.

Местная полиция предполагает, что оружие могло принадлежать группе мужчин, которые за несколько часов до выстрела подозрительно вели себя в этом районе, а затем скрылись от полицейских и уехали в неизвестном направлении. После этого в ходе обысков местности полицейские обнаружили сумку с неизвестным веществом, предположительно, психотропного действия, однако на тот момент никакого оружия они не находили.

Сейчас сотрудники уголовного розыска занимаются поисками подозреваемых в оставлении заряженного оружия там, где его нашли маленькие дети. «Мы не остановим расследование, пока не привлечем к ответственности всех виновных», — рассказал начальник местной полиции.

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