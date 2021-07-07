Создавшая парк «Зарядье» компания построила «парящий» мост

Американское архитектурное бюро Diller Scofidio + Renfro, которое создало в Москве парк «Зарядье», завершило строительство нового моста в городе Колорадо-Спрингс. Конструкция возвышается над железнодорожными путями, создавая ощущение парения, сообщает Designboom.

Стальной мост протяженностью более 76 метров соединяет здание олимпийского и паралимпийского музея США с парком. Особенность объекта — конструкция плавной формы, которая в самом широком месте образует подобие дуги. Во время работ архитекторы вдохновлялись движениями спортсменов, «бросающих вызов гравитации».

На мосту оборудовали велодорожки и пешеходную зону. Оттуда открывается вид на центр города и скалистые горы. В темное время суток конструкцию подсвечивают для безопасного передвижения горожан. Партнер компании Бенджамин Гилмартин (Benjamin Gilmartin) отметил, что объект «не только соединил точку А с точкой Б, но и стал новым ориентиром».

Ранее о планах строительства нового моста рассказали власти Москвы. Его планируют сделать в форме бумеранга и разместить в Нагатинском затоне, соединив жилые районы улиц Речников и Судостроительной со строящейся станцией метро «Нагатинский Затон». Средства на работы выделят из городского бюджета.